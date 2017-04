Calciomercato Inter, da Sampaoli a Jovetic: parla Monchi

10/04/2017 13:39

CALCIOMERCATO INTER SAMPAOLI JOVETIC / "Adesso il Siviglia ha bisogno di continuità, fiducia e di proseguire il suo percorso di crescita". Lo ha detto Monchi, fresco di addio al club andaluso e candidato numero uno a raccogliere l'eredità di Walter Sabatini alla Roma. Nell'intervista a 'Estadio Deportivo', l'ex direttore sportivo del Siviglia ha parlato anche in ottica Inter, dal futuro di Sampaoli - uno dei papabili alla successione di Stefano Pioli ma anche di Bauza sulla panchina dell'Argentina - a quello di Jovetic: "Il contratto di Jorge scade nel giugno 2018, le voci sulla Nazionale non mi sorprendono perché nel suo Paese è un punto di riferimento come Simeone e Bielsa, tuttavia di concreto c'è poco. Lui è molto ambizioso, però credo che continuerà al Siviglia. Jovetic verrà riscattato? Alla fine della stagione mancano ancora sette partite, per cui possono succedere ancora tante cose".

R.A.