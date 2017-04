Calciomercato Lazio, Giuseppe Rossi KO: cambiano i piani di Tare

10/04/2017 13:08

CALCIOMERCATO LAZIO OBIETTIVI / La rottura del legamento crociato del ginocchio di Giuseppe Rossi 'cambia' i piani di calciomercato Lazio della coppia Tare-Lotito, che aveva pensato ad un suggestivo ritorno di 'Pepito' in Italia in estate.

Alla luce del ko dell'attaccante ora al Celta Vigo, la società biancoceleste potrebbe decidere di virare con decisione su un altro assistito di Pastorello, Alessio Cerci, già in passato in orbita laziale. Il calciatore dell'Atletico Madrid, però, non è l'unico nome sul taccuino degli uomini-mercato capitolini per rinforzare l'attacco, sulle fasce e al centro: in casa Lazio piace Rashica del Vitesse, ma il calciatore è nel mirino anche di Napoli e Roma; in Francia resta caldo il nome di Thauvin mentre in Italia l'attenzione è puntata sul 'Cholito' Simeone del Genoa.

S.D.