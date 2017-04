Juventus-Barcellona, tre possibili 'grane' per Luis Enrique

10/04/2017 12:38

JUVENTUS-BARCELLONA DIFFIDATI / Alla vigilia della partita di Champions League tra Juve e Barcellona, il calciomercato può attendere: le news Juventus e le attenzioni dei tifosi sono tutte concentrate sull'attesa per la gara d'andata di un doppio confronto che può lanciare definitivamente i bianconeri nell'Olimpo delle grandi d'Europa.

In casa bianconera, a preoccupare, è il 'solo' Juan Cuadrado, che dovrebbe partire titolare come esterno destro offensivo ma che è a rischio per la gara di ritorno in quanto diffidato (se ammonito, salterebbe per squalifica il match in Spagna). Sulla sponda Barcellona, invece, sono ben tre le 'grane' in vista per l'allenatore catalano Luis Enrique: un solo cartellino giallo nella gara dello 'Juventus Stadium' e Piqué, Rakitic e Neymar non potrebbero giocare per squalifica la partita del Camp Nou in programma per mercoledì prossimo.

Luis Enrique sta facendo le sue valutazioni ulla formazione da far scendere in campo a Torino, alla luce delle assenze di Sergio Busquets, Aleix Vidal e Arda Turan. L'allenatore ex Roma potrebbe optare per un modulo 4-3-3, con Piqué e Umtiti coppia centrale e Javier Mascherano a centrocampo (un'altra opzione prevede il 3-4-3 con l'argentino 'retrocesso' sulla linea difensiva). Nessun dubbio, ovviamente, sul tridente d'attacco, formato dalla MSN 'capitanata' da Lionel Messi. Dybala, proprio a proposito della 'Pulce', ha dichiarato: "E' un giocatore che ammico tantissimo. Io però gioco nella Juventus e lui nel Barcellona. Alla fine vorrò vincere io. In campo siamo uguali e farò di tutto per batterlo".

Juventus-Barcellona, le probabili formazioni

Ecco i probabili schieramenti adottati da Massimiliano Allegri e Luis Enrique per la partita di Champions League in programma domani tra Juventus e Barcellona.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Mascherano, Rakitic, Iniesta; Messi, Luis Suárez, Neymar. All.: Luis Enrique.

S.D.