Calciomercato: Bernardeschi-Schick per la Juventus, rivoluzione Inter. Deulofeu ammalia il Milan

Mario D'Amiano

10/04/2017 12:58

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN / La 31esima giornata di Serie A ha consegnato diverse sentenze ad alcune 'big' italiane. La Juventus si è confermata padrona del campionato blindando il primato in classifica, il Milan ha comprovato i progressi di questa stagione con un roboante 4 a 0 al Palermo, mentre l'Inter ha dimostrato ancora una volta la sua inattitudine ai massimi livelli perdendo in casa del Crotone. Così, anche in chiave estiva, quello appena trascorso potrebbe essere stato un fine settimana decisivo per il futuro di alcuni calciatori e allenatori. Nella prossima sessione di calciomercato, infatti, le tre squadre più rappresentative del calcio nostrano saranno chiamate a cambiare qualcosa per mantenersi ai vertici del torneo (nel caso dei bianconeri) o per raggiungerli (nel caso delle due milanesi). La Juventus pensa a Bernardeschi e Schick, l'Inter punta Berardi e svariati difensori, mentre il Milan prova a tenersi stretto Deulofeu.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi e Schick nel mirino

Nella gara di ieri tra Sampdoria e Fiorentina c'erano molteplici talenti che fanno gola a club italiani e internazionali. Il calciomercato Juventus, in particolare, era molto attento alla prestazione di Schick e Bernardeschi, due attaccanti cercati anche dall'Inter: la punta blucerchiata si è rivelata tra i migliori in campo, mentre l'esterno italiano (che non ha ancora rinnovato con la Fiorentina) si è reso protagonista di una performance opaca. I bianconeri, già alla ricerca di un acquisto in attacco, dopo l'infortunio di Pjaca hanno intensificato la ricerca sul mercato. In estate non è escluso un approccio con Sampdoria e Fiorentina. Sul fronte uscite, intanto, bisogna fare i conti con l'interesse di Chelsea e Manchester City per Leonardo Bonucci: nella gara di domani col Barcellona alcuni emissari potrebbero essere allo 'Stadium' per visionarlo. Infine, proprio dopo la doppia sfida coi blaugrana, potrebbe esserci un incontro per chiarire il futuro di Massimiliano Allegri, al centro di voci che lo vorrebbero in Premier League o in Liga spagnola.

Calciomercato Inter, da Berardi a Manolas: gli obiettivi di Ausilio

Tra cessioni eccellenti e sostanziosi investimenti societari, il calciomercato Inter potrebbe vivere un'estate ricca di cambiamenti. Ausilio sta vagliando diversi colpi tra attacco e difesa: se Perisic e Murillo sono i nomi caldi in uscita, più numerosi sembrano essere i possibili acquisti. Berardi è il nome caldo in casa Inter, col Sassuolo che chiede 35 milioni di euro e i nerazzurri che cercano lo sconto fino a 30 milioni. Da non sottovalutare anche il profilo di Bernardeschi, che piace alla Juventus e potrebbe essere il 'sacrificio' estivo della Fiorentina. In difesa, invece, sono ben tre gli osservati dalle romane: il primo è Kostas Manolas, che salvo colpi di scena non rinnoverà con la Roma; l'altro è Antonio Rüdiger, che piace per la sua duttilità. Da non sottovalutare Stefan de Vrij, anche lui lontano dal rinnovo con la Lazio. Il nome che accende la fantasia a centrocampo, inoltre, è Marco Verratti, che al PSG ha vissuto momenti difficili dopo la pesante sconfitta col Barça. La concorrenza è folta, in Italia piace anche alla Juventus. Infine, il posto di Stefano Pioli si fa sempre più traballante: tra i possibili sostituti a fine stagione ci sono Simeone, Jardim, Sampaoli, Pochettino, Silva, Conte e Spalletti.

Calciomercato Milan, Deulofeu convince Galliani

Tra i migliori in campo nella vittoria di ieri, Gerard Deulofeu ha ammaliato tifosi, staff e dirigenza rossonera sin dal suo arrivo. Così, insieme ai rinnovi di Donnarumma, De Sciglio e Suso, tra le priorità del calciomercato Milan c'è quella di acquistare a titolo definitivo il talento spagnolo dell'Everton. A complicare l'affare, però, c'è il diritto di 'recompra' del Barcellona fissato a 12 milioni di euro. Una cifra bassa per il ricco club catalano, col quale Galliani sta parlando per capire come agire. Col closing non ancora avvenuto, l'attuale dirigenza è bloccata, come spiegato ieri dall'amministratore delegato rossonero a 'Milan tv': "Ho parlato con i vertici del Barcellona, però non dico cosa mi hanno detto. Poi non so se a giugno sarò io a fare il mercato, non posso dire nulla". Solo dopo il definitivo passaggio di proprietà, quindi, i tifosi avranno maggiori chiarezze sui colpi estivi del club.