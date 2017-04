Calciomercato Crotone, Vrenna: "Futuro Nicola? Rinnovo automatico se restiamo in A"

10/04/2017 12:41

CALCIOMERCATO CROTONE NICOLA / La vittoria contro l'Inter ha rilanciato il Crotone in ottica salvezza. Ora Falcinelli e compagni sono solo a tre punti dall'Empoli quart'ultimo. In caso di permanenza, impensabile solo un paio di settimane fa, in Serie A, Davide Nicola dovrebbe rimanere - come da lui stesso annunciato - sulla panchina dei calabresi: "Il mister ha un contratto che si rinnova automaticamente in caso di salvezza, tuttavia adesso è prematuro parlarne - ha detto il numero uno dei 'Pitagorici' Gianni Vrenna a 'Radio Anch'io lo Sport'-. Resterebbe anche in Serie B? Dobbiamo solo goderci queste ultime due vittorie contro Chievo e Inter, poi al momento giusto, anche per una questione scaramantica, penseremo al futuro della panchina".

R.A.