Calciomercato Lazio, c'è il sì di Klaassen

10/04/2017 12:00

CALCIOMERCATO LAZIO KLAASSEN / Davy Klaassen si avvicina alla Lazio: secondo quanto riferisce 'laziopress.it', in settimana c’è stato un nuovo contatto importante tra la dirigenza biancoceleste e l’entourage del calciatore, col classe 1993 che ha detto sì alla proposta di un contratto quadriennale a 1,3 milioni di euro a stagione. La valutazione di 12 milioni di euro data dall'Ajax al cartellino del giocatore non spaventa la Lazio, pronta a offrire circa 10 milioni di euro più bonus per anticipare la concorrenza di Villarreal e Schalke 04.

S.D.