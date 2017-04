11/04/2017 01:31

BAYERN MONACO SIRIGU / La ricerca di un secondo portiere affidabile potrebbe portare il Bayern Monaco a puntare su un italiano. Secondo il quotidiano tedesco 'Kicker', infatti, per il ruolo di vice Neuer si starebbe pensando a Salvatore Sirigu. L'estremo difensore sardo, il cui cartellino è di proprietà del Psg, sta giocando attualmente in prestito all'Osasuna.

M.R.