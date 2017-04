Inter in crisi: ritiro anticipato per il derby col Milan

10/04/2017 11:44

INTER RITIRO DERBY / Dopo la brutta sconfitta contro il Crotone, la seconda in appena sei giorni, è inevitabilmente salita la tensione in casa Inter. Dopo l'attacco alla squadra, di concerto con la proprietà il ds Ausilio ha deciso di annullare il giorno di riposo previsto per oggi e, secondo quanto riportato da 'Gazzetta.it', anche di anticipare a giovedì il ritiro della squadra in vista del delicato derby col Milan a cui assisterà anche il patron Zhang Jindong. Intanto stamattina mister Pioli, la cui posizione si è fatta ancor più critica, parlerà con i giocatori per analizzare il ko dell'Ezio Scida e chiedere loro di tornare motivati e concentrati per il finale di stagione in cui sarà in ballo quantomeno l'obiettivo Europa League.

R.A.