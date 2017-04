Inter, Pioli e il fantasma di Ranieri: calano media punti e condizione fisica

Maurizio Russo

10/04/2017 11:55

INTER PIOLI NUMERI / La Champions League era un sogno. Lo hanno detto sia Stefano Pioli che Piero Ausilio prima della trasferta di Crotone. Una sconfitta, la seconda consecutiva in campionato dopo quella casalinga contro la Sampdoria, che ha tramutato la realtà in un incubo. Le news Inter dicono che, a sette giornate dal termine della stagione, i nerazzurri sarebbero fuori anche dall'Europa League. Una situazione non certo idilliaca nella settimana che porta al derby con il Milan che potrebbe segnare il controsorpasso sui rossoneri oppure aprire definitivamente la crisi che probabilmente avrà ripercussioni sul futuro di Pioli in vista della prossima stagione. Il tecnico emiliano, quando arrivò a novembre a rimpiazzare de Boer, era stato etichettato come 'normalizzatore', mentre lui si autodefinì 'potenziatore'. Un termine azzeccato fino a qualche settimana fa, quando aveva riportato l'Inter dall'undicesimo al quarto posto.

Inter, la classifica del 'girone' di Pioli: nerazzurri lontani dal podio

Una parabola che ricorda molto quella di Claudio Ranieri nella stagione 2011-12. Anche il tecnico romano, come Pioli, all'inizio fece molto bene ed entrambi hanno infilato una striscia di sette vittorie consecutive. Poi il calo, soprattutto fisico: l'ex allenatore della Lazio sembra aver spremuto troppo i suoi giocatori che già ad inizio stagione avevano palesato una condizione atletica non ottimale. Vanno poi considerati due aspetti importanti: da un lato Pioli ha fatto poco turnover, facendo ruotare praticamente soltanto 15 giocatori. Alcuni sono stati del tutto 'parcheggiati': da Santon a Nagatomo, passando per Andreolli e Sainsbury (arrivato nel calciomercato di gennaio e che non ha ancora esordito) fino a Gabigol, sceso in campo solo nei minuti finali di alcune gare. Dall'altro la squadra sembra dipendere troppo da Gagliardini: uscito all'intervallo contro la Samp sul punteggio di 1-0 e restato a casa contro il Crotone, l'ex atalantino è fondamentale per gli equilibri in mediana. Dal Milan al Milan: ecco la classifica di Serie A da quando è arrivato Pioli.

Juventus 47

Napoli 46

Roma 45

Lazio 38

INTER 38

Atalanta 37

Fiorentina 35

Milan 32

Sampdoria 30

Torino 25

Udinese 25

Chievo 23

Bologna 21

Cagliari 19

Sassuolo 19

Crotone 15

Genoa 13

Empoli 13

Palermo 9

Pescara 7