Psg-Guingamp, Cavani fa due gol e gli ospiti... 'provocano' su Twitter!

10/04/2017 11:45

PSG GUINGAMP / La sconfitta per 4 a 0 subita contro il Paris Saint-Germain non è andata giù al Guingamp, che su Twitter ha colto l'occasione per lanciare una 'provocazione' ad Edinson Cavani, autore di una doppietta: "Perché contro di noi giochi in questo modo e contro il Barcellona no? :(".

S.D.