Juventus-Barcellona, Zaza: "I bianconeri possono farcela. Dybala? Messi e Ronaldo non sono lontani"

10/04/2017 11:23

JUVENTUS BARCELLONA ZAZA / "Sono contento di restare al Valencia, club che mi ha voluto nel periodo in cui non mi esprimevo al meglio". Così Simone Zaza ai microfoni del 'Corriere dello Sport'. Al quotidiano romano l'attaccante, rinato in Spagna dopo la breve e fallimentare esperienza al West Ham, ha parlato soprattutto della sua ex Juventus che domani sera affronterà allo 'Stadium' il Barcellona nell'andata dei quarti di Champions League: "I bianconeri sono tra le favorite alla vittoria finale, per questo sono convinto che abbiano le carte in regola per superare i blaugrana. La squadra di Luis Enrique è fortissima davanti, ma in difesa più di qualcosa concede. E la Juve può far male visto che in dote ha grandissimi attaccanti, da Higuain a Mandzukic passando per Dybala: Paulo ha i mezzi per diventare un top player ai livelli di Messi e Cristiano Ronaldo".

R.A.