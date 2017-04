Juventus-Barcellona, Verratti rivela il suo 'tifo'

10/04/2017 11:30

JUVENTUS-BARCELLONA VERRATTI / Il centrocampista del Paris Saint-Germain Marco Verratti ha parlato ai microfoni di 'Gazzetta.it' della partita di Champions League Juventus-Barcellona: "Sarà una partita molto equilibrata. La Juventus in casa ha dimostrato che quello stadio è sempre difficile per qualunque squadra. Tatticamente è molto valida, potrà mettere in difficoltà il Barcellona. Purtroppo è una partita che mi gusterò da casa, ma la vedranno in molti perché si affrontano due grandi squadre. Pronostico? Non lo so, ma visto che ho tanti compagni bianconeri in Nazionale spero possano vincere loro. Penso che in casa abbiano buone chances di vincere".

S.D.