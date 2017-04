Calciomercato Torino, Cairo: "Mihajlovic resta. Belotti? Ho preso un impegno"

10/04/2017 11:11

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI / Il presidente del Torino Urbano Cairo, intervenuto ai microfoni di 'Radio Anch'io Lo Sport', ha parlato del futuro di Andrea Belotti e Sinisa Mihajlovic: "Quando ho messo la clausola rescissoria per Belotti sembrava stratosferica e invece ora per qualcuno è anche bassa. Non credo che qualcuno verrà a prendere Belotti a 100 milioni e credo sia meglio per lui e per noi che resti ancora un anno. Leggo che lui sarebbe felice di rimanere, gli parlerò, credo debba consolidarsi, rifare un grande campionato per poi andare ai Mondiali in pompa magna e poi vediamo. Io lo terrei a vita ma mi sono impegnato a lasciarlo andare se arrivasse qualcuno dall'estero offrendo 100 milioni. Poi dipenderebbe anche da lui, potrebbe dire anche di no, ma con Andrea c'è un rapporto splendido e credo si possa fare ancora un tratto di strada insieme. Di Mihajlovic apprezzo la franchezza, la lealtà, parla in maniera molto diretta, con lui non ci sono retropensieri. Confermo che sarà con noi il prossimo anno, c'è un contratto ma anche un buon rapporto. Tra l'altro, ad oggi, abbiamo due punti in più rispetto al campionato 2013-14 in cui andammo in Europa. L'obiettivo è continuare questa crescita".

S.D.