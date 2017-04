Calciomercato Genoa, UFFICIALE: esonerato Mandorlini, torna Juric

10/04/2017 11:07

CALCIOMERCATO GENOA MANDORLINI JURIC / La notizia che era nell'aria già da alcune ore adesso è diventata ufficiale. Il Genoa, andato ko anche ieri a Udine, ha esonerato Andrea Mandorlini e richiamato in panchina Ivan Juric: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Andrea Mandorlini insieme ai suoi più stretti collaboratori, il vice Alberto Maresi e l’assistente Mauro Marini. La società esprime i propri ringraziamenti per la dedizione prestata, rivolgendo i migliori auspici per il proseguimento del percorso professionale". Sempre il club rossoblù, in un altro comunicato, "rende noto di aver richiamato alla conduzione della prima squadra il tecnico Ivan Juric, in aggiunta al vice allenatore Alberto Corradi e al collaboratore Stjepan Ostojic. L’incarico conferito è esecutivo a partire dalla data odierna con il primo allenamento in programma al Centro Sportivo G. Signorini.

R.A.