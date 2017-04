Calciomercato Juventus, duello col Milan per De Paul. E il Napoli...

10/04/2017 10:52

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE PAUL / Rodrigo De Paul, a suon di buone prestazioni e gol con la maglia dell'Udinese, sta attirando le attenzioni di diversi club. La doppietta realizzata contro il Genoa (il secondo gol, da calcio d'angolo, con la complicità del portiere avversario Rubinho) 'certifica' una volta di più che il calciatore argentino, classe 1994, sarà con ogni probabilità uno dei protagonisti del calciomercato estivo. Dopo un inizio difficoltoso, infatti, il trequartista ex Racing Club e Valencia si è imposto in Friuli grazie alla sua tecnica sopraffina, che ha colpito più di un club.

La Juventus, ad esempio, monitora da inizio stagione le prestazioni di De Paul: in casa calciomercato Juventus è tempo di valutazioni in vista di una possibile rivoluzione tra centrocampo e attacco, con Lemina e Khedira in possibile partenza (il trequartista tedesco ha la MLS nel destino il suo futuro dipenderà dai trofei vinti quest'anno a Torino) e un Marko Pjaca che quest'anno, complice la sfortuna, non è riuscito a dare adeguate garanzie fisiche.

Calciomercato Juventus, Milan, Napoli: De Paul attira le big

Quello bianconero, però, non è l'unico club italiano interessato al giocatore dell'Udinese. De Paul, abile a giocare sia da trequartista centrale che da esterno offensivo, è infatti uno dei profili attenzionati in casa Milan. L'incertezza sul futuro di Suso e Deulofeu, infatti, impongono alla società meneghina di prestare attenzione alle occasioni offerte dal mercato tra centrocampo e attacco.

L'allenatore dell'Udinese Delneri, lo scorso febbraio, ha paragonato De Paul a Callejon: "Sta trovando il ruolo, che è una cosa fondamentale per la valorizzazione delle caratteristiche del giocatore. Per giocare a livelli importanti, certi ruoli sono adatti e altri no. Ha gamba, dribbling, ora fa anche chiusure difensive importanti. Con tutte le proporzioni, deve somigliare in campo a Callejon del Napoli, perché ora nel calcio l'esterno deve tornare ad aiutare. Sta migliorando molto, ma deve ancora lavorare molto". Il Napoli è alla ricerca di un vice Callejon in vista dell'estate. Potrebbe arrivare proprio dal Friuli...