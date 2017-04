Novara-Verona, probabili formazioni: Zaccagni assenza pesante per Pecchia

Alessandro Nobile

10/04/2017 16:36

NOVARA VERONA PROBABILI / Questa sera, alle ore 20.30, al Piola di Novara va in scena un match molto importante che monopolizza le news Serie B. La sfida è quella tra i ragazzi di Boscaglia e l'Hellas Verona, squadre con obiettivi diversi, ma ben fissati in testa.

Novara-Verona: Zaccagni out, Chiosa recuperato

La società piemontese aveva iniziato la stagione con l'obiettivo di arrivare ai playoff, ma sotto la guida di Roberto Boscaglia la squadra è salita sulle montagne russe e nel corso del campionato ha avuti molti alti e bassi. La gara odierna in casa contro un Verona in difficoltà potrebbe rappresentare un crocevia importante per iniziare il rush finale che porterà, poi, ai verdetti stagionali. Il ruolino di marcia della squadra novarese è tutt'altro che entusiasmante. Dopo un periodo con diverse vittorie, infatti, sono arrivati tre pareggi e due sconfitte nelle ultime 5 gare e di conseguenza soltanto 3 punti sui 15 a disposizione. Boscaglia davanti conferma il tridente leggero formato da Sansone, Adorjan e Galabinov. Dietro è confermata la difesa a tre, con Chiosa completamente recuperato.

L'Hellas Verona di Fabio Pecchia era data come la più grande favorita per la vittoria finale in questa stagione di serie B. Gli scaligeri erano anche partiti bene creando un solco con le dirette concorrenti per la promozione, ma un periodo di risultati al di sotto delle aspettative ha fatto scivolare la squadra in terza posizione. Il tecnico è finito sulla graticola e un ulteriore risultato negativo al Piola potrebbe farlo piombare in una situazione delicata. Nelle ultime cinque gare è arrivata soltanto una vittoria, troppo poco per una squadra che ambiva ad ammazzare il campionato. Serve un cambio di rotta repentino perché altrimenti Spal e Frosinone tenteranno la fuga per aggiudicarsi i due posti utili per la promozione diretta in Serie A. E' una sola l'assenza di rilievo, quella di Mattia Zaccagni che è squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare Bruno Zuculini con il fratello, arrivato nel calciomercato di gennaio, che si accomoderà in panchina.

Ecco le probabili formazioni del match:

Novara (3-4-3): Da Costa; Mantovani, Chiosa, Troest; Dickmann, Cinelli, Casarini, Calderoni; Adorjan, Galabinov, Sansone. Allenatore: Roberto Boscaglia

Verona (3-5-2): Nicolas; Bianchetti, Ferrari, Caracciolo; Pisano, Romulo, B. Zuculini, Bessa, Souprayen; Pazzini, Siligardi. Allenatore: Fabio Pecchia