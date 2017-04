Italia, Emerson Palmieri: "Giorno speciale, orgoglioso della convocazione"

10/04/2017 10:32

ITALIA EMERSON PALMIERI / Emerson Palmieri, fresco di convocazione con l'Italia, ha parlato a 'Globo Esporte'. Ecco le parole del terzino della Roma: "E' un giorno speciale per me. Ho lavorato duramente per questo riconoscimento. Non è stato facile arrivare fino a questo punto, sono orgoglioso di me stesso e mi impegnerò in questi giorni di allenamenti. E' un'opportunità unica, che non posso lasciarmi scappare. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato ad arrivare a questo punto come la mia famiglia, i miei amici, i miei compagni di squadra, gli allenatori e tutti i professionisti che ho incontrato nel mio percorso. E' un nuovo capitolo della mia carriera e farò di tutto per uscirne vincitore".

S.D.