Calciomercato Genoa, Mandorlini a un passo dall'esonero: colloquio in corso

10/04/2017 10:30

CALCIOMERCATO GENOA MANDORLINI / Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, la trasferta con l'Udinese sarebbe potuta essere decisiva per il futuro di Andrea Mandorlini. E, in effetti, il tecnico rossoblu sembra ad un passo dall'esonero. L'allenamento mattutino del Genoa è stato annullato e spostato al pomeriggio. Al momento Mandorlini è a Pegli a colloquio con il direttore sportivo Donatelli. Si fa strada l'ipotesi di un ritirno di Ivan Juric in panchina. L'alternativa è il tecnico della Primavera Stellini.

M.R.