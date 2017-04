Serie A, duello salvezza Empoli-Crotone: il calendario sorride ai toscani

10/04/2017 10:44

EMPOLI CROTONE SALVEZZA / Le due vittorie consecutive del Crotone hanno riaperto a sorpresa la corsa salvezza in Serie A. La formazione allenata da Nicola si è portata a soli tre punti dal quart'ultimo posto occupato dall'Empoli. Un vantaggio che i toscani hanno visto assottigliarsi di giornata in giornata viste le sette sconfitte consecutive: striscia interrotta solo sabato col pareggio interno con il Pescara. I calabresi hanno il vantaggio dello scontro diretto e qualora le due squadre dovessero arrivare a pari punti, sarebbero proprio i pitagorici a festeggiare la permanenza nella massima serie. Il calendario delle ultime sette partite, almeno sulla carta, sembra tuttavia sorridere agli uomini di Martusciello: 19 stelline di difficoltà contro le 24 dei calabresi. Entrambe giocheranno 3 partite in casa e 4 in trasferta. Ora parola al campo.

32esima:

Torino-Crotone ****

Fiorentina-Empoli ****

33esima:

Milan-Empoli ****

Sampdoria-Crotone ***

34esima:

Crotone-Milan ****

Empoli-Sassuolo **

35esima:

Empoli-Bologna **

Pescara-Crotone **

36esima:

Crotone-Udinese **

Cagliari-Empoli ***

37esima:

Empoli-Atalanta ***

Juventus-Crotone *****

38esima:

Crotone-Lazio ****

Palermo-Empoli **

M.R.