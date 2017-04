Calciomercato Inter, sale Spalletti e scende Conte: il borsino del post Pioli

Raffaele Amato

10/04/2017 10:21

CALCIOMERCATO INTER PIOLI / Nemmeno un successo nel derby e il raggiungimento dell'Europa League dovrebbe salvare Stefano Pioli. La brutta sconfitta subita dalla sua Inter all'Ezio Scida' di Crotone sembra aver ormai convinto Suning all'ennesimo cambio in panchina una volta terminata questa stagione negativa per i colori nerazzurri. Zhang Jindong ambisce a costruire una grande squadra nella prossima sessione di calciomercato Inter e, di conseguenza, ad affidare le redini di essa a un tecnico esperto e con la necessaria personalità per consentirle di imporsi ai massimi livelli. Il prescelto sarebbe Antonio Conte, ma il salentino pare deciso a restare al Chelsea, scelta favorita non dalle 'promesse' di Abramovich, bensì dal trasferimento in pianta stabile in quel di Londra della sua famiglia, rimasta invece in Italia in questo suo primo anno - che sta per concludersi con la conquista della Premier League - alla guida dei 'Blues'.

Calciomercato Inter, via Pioli: salgono Spalletti e Sampaoli. Ma spuntano altri due allenatori della Premier

Oltre a Conte sarebbero in netta discesa pure le quotazioni di Simeone, profilo 'sponsorizzato' da Javier Zanetti: il 'Cholo' vorrebbe restare all'Atletico Madrid almeno fino alla scadenza del suo contratto, ovvero giugno 2018. Al contrario sono in ascesa quelle di Luciano Spalletti, che a meno di colpi di scena non rinnoverà dicendo addio alla Roma. Il toscano sarebbe una vecchia indicazione di Erick Thohir ma che troverebbe anche il gradimento del Ds Ausilio, a sua volta debole 'sponsor' di Pioli e della sua conferma. Come quella di Sampaoli, che può liberarsi dal Siviglia dietro il pagamento della clasuola rescissoria fissata a circa 1,5 milioni di euro. Gli outsider per la panchina dell'Inter potrebbero essere Max Allegri, che tuttavia i rumors di calciomercato danno vicino al prolungamento del matrimonio con la Juventus. Ci sono poi Mauricio Pochettino del Tottenham e Marco Silva dell'Hull City dove ha rilanciato Ranocchia. Il portoghese, che potrebbe avere dalla sua parte la spinta di Kia Joorabchian, fu nel mirino dei nerazzurri già ai tempi dell’esonero o quasi di Frank de Boer. Infine merita una menzione l'altro lusitano Leonardo Jardim che tanto bene sta facendo alla guida del Monaco, primo in Ligue 1 davanti alla corazzata Psg e ai quarti di finale di Champions League. Il gradimento del gruppo Suning sale insieme ai risultati e la mediazione di Pastorello potrebbe agevolare la trattativa.