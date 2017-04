10/04/2017 10:12

CALCIOMERCATO FIORENTINA PIOLI DI FRANCESCO / In casa Fiorentina tiene banco il futuro della panchina viola, in vista del sempre più probabile divorzio con Paulo Sousa a fine stagione: secondo 'La Nazione', è corsa a due tra Eusebio Di Francesco e Stefano Pioli. I contatti sarebbero già stati avviati, ma la dirigenza viola non ha ancora deciso su chi puntare.

S.D.