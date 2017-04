10/04/2017 02:03

WATFORD MAZZARRI DEENEY / Tensioni in casa Watford, con capitan Deeney che non avrebbe affatto digerito la panchina riservatagli da Mazzarri contro il Tottenham. Il tecnico ha ribadito come le sue condizioni non fossero ottimali ma, riporta il 'Daily Mail', il rapporto tra i due pare compromesso. Nonostante un lungo contratto, con scadenza nel 2021, tale situazione potrebbe portare a un suo precoce addio.

L.I.