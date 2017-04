Juventus-Barcellona, Alex Sandro carica l'ambiente: "Possiamo vincere il triplete"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

10/04/2017 09:52

JUVENTUS BARCELLONA ALEX SANDRO / Prestazioni sempre di altissimo livello quelle offerte da Alex Sandro, una garanzia ormai per Allegri, in grado di trovare sempre spazio nella sezione elogi tra le ultime news Juve.

Una perla del calciomercato che non fa che arricchire la rosa bianconera, evidenziando l'ottimo lavoro di Marotta, sempre a caccia di talenti. L'ex Porto ha saputo inserisi rapidamente negli schemi di Allegri e ora si prepara a dare il proprio contributo anche nel big match di Champions League contro il Barcellona: "Dobbiamo riuscire a restare concentrati fino al termine della stagione. - ha dichiarato al 'Corriere dello Sport' - Non sarà facile col Barcellona ma noi abbiamo le qualità per batterli. Allo 'Stadium' sarà semplice, dovremo far gol e non prenderne (ride ndr). Siamo abituati a giocare per ottenere il massimo e poi alla fine conta il verdetto finale. Col Napoli abbiamo vinto 3-1 e perso 3-2, siamo passati...".

BARCELLONA - "Giocare una gara del genere è un regalo. Tutti i calciatori vorrebbero avere la chance di sfidare il Barcellona. Per me sarà la prima volta, un'emozione particolare. Neymar, Messi e Suarez sono davvero forti e basta loro un niente per farti male".

Juventus-Barcellona, Alex Sandro: "Per il Pallone d'Oro sarà Dybala-Neymar"

CRESCITA - "Al Porto non ero seguito come qui a Torino. Anche allora curavo entrambe le fasi ma in Italia sono cresciuto molto".

NAZIONALE - "Rispetto le sue scelte perché so che nel mio ruolo ci sono campioni come Luis e Marcelo. Continuerò a lavorare per inseguire un sogno. Con Tite il gruppo è creciuto tanto e viviamo questa situazione con grande gioia in Brasile".

TRIPLETE - "E' un obiettivo possibile e dobbiamo crederci. Soltanto così potremo realizzarlo. Berlino? Sono cambiati tanti calciatori ma, nonostante le partenze di Pirlo, Morata, Tevez e Vidal, sono giunti giocatori di alta qualità. E' questo ciò che conta".

HIGUAIN-DYBALA - "Higuain è in grado di lasciare sempre il segno come pochi altri. In quest'epoca sono in due a giocarsi il Pallone d'Oro ma in futuro sarà sfida tra Neymar e Dybala".