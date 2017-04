Milan, tra closing ed Europa: spunta l'ostacolo UEFA

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

10/04/2017 10:08

MILAN CLOSING EUROPA / Per il Milan questa sarà una settimana decisiva sotto diversi punti di vista. Innanzitutto dovrebbe avvenire la cessione del club da Fininvest alla Rossoneri Sport Investment Lux di Yonghong Li. Le firme del closing dovrebbero essere siglate giovedì 13, con la successiva Assemblea dei Soci il 14 per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Dalle ultime news Milan sembra che l'operazione questa volta si dovrebbe veramente chiudere, dopo i rinvii del passato. In secondo luogo, sabato 15 ci sarà un derby contro l'Inter fondamentale per la corsa Europa League. Dopo la vittoria sul Palermo, i rossoneri hanno scavalcato i cugini (ko a Crotone) e sono a +2, con 2 lunghezze di svantaggio sull'Atalanta e 3 sulla Lazio. I giochi sono apertissimi.

Milan, futuro ancora tutto da scrivere

Il quotidiano 'La Repubblica' oggi ricorda che il Milan entro il 21 aprile dovrà presentare all'UEFA il proprio piano finanziario. Il massimo organismo istituzionale del calcio europeo ha già concesso una proroga, considerando le vicende societarie rossonere e non ne concederà un'altra. Quindi sarà importante che il famigerato closing avvenga entro il 14 aprile e non si finisca al 4 maggio, data della seconda convocazione dell'Assemblea dei Soci. Dalle indiscrezioni circolate, non dovrebbe esserci il rischio di un nuovo slittamento. Ma se nascesse qualche intoppo, magari sull'arrivo dei 190 milioni che provengono da Hong Kong, allora lo scenario potrebbe mutare. Gli altri 180 milioni, prestati a Yonghong Li dal fondo Elliott Management Corporation, sono già disponibili nei conti della Rossoneri Sport Investment Lux in Lussemburgo.

L'UEFA attende dal Milan il voluntary agreement, il piano di equilibrio tra investimenti e spese, indispensabile per il nulla osta alla partecipazione alle coppe europee senza restrizioni. Il bilancio rossonero versa in pessime condizioni, considerando che tra il 2014 e il 2015 il passivo è stato di complessivi 180 milioni. L'esercizio 2016 deve essere ancora approvato, ma dovrebbero esserci perdite per oltre 60 milioni. Marco Fassone, una volta preso possesso della carica di amministratore delegato, dovrà presentare all'UEFA un progetto valido che dimostri la volontà del club di sanare progressivamente i propri conti. Altrimenti c'è il rischio di incorrere in sanzioni. La peggiore sarebbe l'esclusione dall'Europa League, in caso di qualificazione acquisita sul campo a fine campionato. Bisognerà vedere come farà la società di via Aldo Rossi ha far coincidere gli investimenti sul calciomercato con un piano di miglioramento del bilancio. E' necessario sicuramente tagliare alcune spese, ma soprattutto aumentare il fatturato. Sponsor e partnership commerciali sono vitali.