10/04/2017 08:50

CALCIOMERCATO LAZIO HOEDT MURGIA / Hoedt e Murgia, rispettivamente in scadenza di contratto con la Lazio nel 2019 e nel 2020, hanno raggiunto l'accordo con la dirigenza biancoceleste per il prolungamento fino al 2022, con adeguamento dei loro ingaggi. Ne dà notizia, questa mattina in edicola, il 'Corriere dello Sport'.

S.D.