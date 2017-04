Juventus-Barcellona, Dybala: "Non sono il Messi del futuro. Il ruolo che preferisco..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

10/04/2017 08:48

JUVENTUS BARCELLONA MESSI DYBALA / La sfida tanto attesa contro il Barcellona, la prima delle due, è ormai alle porte. Le ultime news Juve parlano di una tifoseria in grande attesa, vogliosa della rivincita dopo l'amara sconfitta in finale nel 2015. Il pensiero non può andare a quella notte, con i bianconeri che, attraverso due importanti sessioni di calciomercato, sono alquanto cambiati.

In merito alla gara contro i blaugrana si è espresso Paulo Dybala, simbolo di questa Juventus, che non poteva non parlare anche dell'amico Leo Messi: "E' un giocatore che ammico tantissimo. Io però gioco nella Juventus e lui nel Barcellona. Alla fine vorrò vincere io. In campo siamo uguali e farò di tutto per batterlo".

INFORTUNIO - "Fisicamente credo d'arrivare a questa sfida nel modo migliore. Sono contento perché sto recuperando, dopo aver saltato i match con la Nazionale. Ho giocato 90' col Chievo e mi hanno dato fiducia. Il mister poi mi ha dato libertà di muovermi dietro la punta. Per me è molto bello. Giocavo da ragazzino come trequartista ed è la posizione che più mi piace. Mi piace segnare, dunque è un po' difficile allontanarsi dalla porta ma apprezzo tanto servire assist e far girare la squadra".

BARCELLONA - "A Messi ho detto che se non dovesse venire a Torino, mi arrabbierei. Il Barcellona però è una grandissima squadra e non è solo Messi. Neymar è in un grande momento e l'espulsione in campionato non c'entra. Non abbiamo paura, solo rispetto. Loro hanno campioni che hanno vinto tanto ma dei campioni ci sono anche nella nostra rosa. Questo è il momento migliore per affrontarli e lo sappiamo. Psg? La rimonta sarà una lezione anche per noi".

HIGUAIN - "Ho un grandissimo rapporto con lui, è come se giocassimo da cinque anni insieme. Ogni giorno miglioriamo il feeling e spesso ci vediamo fuori dal campo. Con i suoi movimenti poi è facile servire un assist vincente".

Juventus-Barcellona, dai paragoni con Messi al mercato

MESSI - "Capisco che la gente faccia paragoni ma io miro a essere il Dybala del futuro, non il Messi. Guardo da sempr ele sue gare e mi piace il suo modo di giocare. Lui però ha vinto tanto e io non ho in bacheca alcuna Champions. Voglio che questa sia la mia prima".

TOP PLAYER - "I grandi campioni sono altri. Se facessi gol al Barcellona tutto il mondo ne parlerebbe. Io però voglio passare il turno e se gioco come col Chievo e si vince, va bene".

FUTURO - "Non so cosa accadrò, so soltanto che qui sono molto felice. La gente mi ama e sto vivendo un grande momento. Voglio godermelo".