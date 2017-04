Milan, Pasalic e una squalifica che non ci voleva: cosa farà Montella?

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

10/04/2017 08:38

MILAN PALERMO PASALIC / Mario Pasalic in Milan-Palermo 4-0 si è reso protagonista di una buona prestazione condita dal gol del 2-0, ma anche di un'ingenuità abbastanza grave. Poco dopo la rete messa a segno, il croato ha commesso un fallo per intervento scomposto e inutile rimediando un cartellino giallo. Un'ammonizione pesante, dato che era diffidato e dunque, per il derby contro l'Inter, sarà squalificato. Vincenzo Montella dovrà rinunciare a un giocatore importante, che gli sarebbe servito tantissimo viste le sue caratteristiche. In particolare negli inserimenti senza palla il centrocampista 22enne, arrivato in prestito secco dal Chelsea nell'ultimo calciomercato estivo, ha dimostrato di poter essere letale. E' molto bravo in quelle situazioni e i due gol consecutivi contro Pescara e Palermo lo testimoniano.

Verso Inter-Milan: come sarà sostituito Pasalic?

Mister Montella in vista del derby Inter-Milan di sabato dovrà riflettere su come rimpiazzare Pasalic in mediana. Per caratteristiche dovrebbe essere Andrea Bertolacci il sostituto del croato, però dalle ultime news Milan non è ancora chiaro se l'ex di Genoa e Roma potrà essere a disposizione per il big match di San Siro. La scorsa settimana si è allenato a parte e vedremo se in questa sarà in grado di potersi aggregare al gruppo. Poi, sarà l'allenatore a valutare se le sue condizioni saranno adatte per un impiego da titolare.

Un'altra possibilità è il rilancio di uno tra Mati Fernandez e Manuel Locatelli dal primo minuto. Il cileno ha dimostrato di essere abile negli inserimenti e ha esperienza. Si tratta di un giocatore dinamico e con buone qualità tecniche. Montella lo conosce benissimo dai tempi di Firenze e potrebbe decidere di dargli una chance nella grande vetrina del derby di Milano. Locatelli ha 20 anni, ma ha già fatto intravedere un talento importante. Forse la sua giovane età e la sua inesperienza possono danneggiare le sue possibilità di essere schierato titolare contro l'Inter, però il ragazzo in settimana cercherà di convincere il mister allenandosi bene. Può essere impiegato sia da mezzala che da regista. In quest'ultimo caso, José Ernesto Sosa verrebbe spostato dalla cabina di regia occupata nelle ultime partite.