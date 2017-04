Palermo, fiducia a tempo per Lopez

10/04/2017 08:18

CALCIOMERCATO PALERMO / La netta sconfitta contro il Milan e la retrocessione sempre più vicina impongono alcune riflessioni in casa Palermo: il nuovo presidente Paul Baccaglini si era presentato in Sicilia con l'intenzione di aprire un nuovo corso rispetto alla gestione degli allenatori, 'promettendo' continuità. I recenti risultati, però, potrebbero portarlo a cambiare idea: secondo quanto si legge su 'La Gazzetta dello Sport', il numero uno rosanero starebbe infatti riflettendo sulla posizione del tecnico Diego Lopez, al quale sarebbe concessa una fiducia 'a tempo' fino alla partita di sabato contro il Bologna. Pasqua 'amara' per Diego Lopez?

S.D.