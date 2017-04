Calciomercato Juventus, Alex Sandro parla chiaro: "Voglio restare qui"

10/04/2017 08:27

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEX SANDRO / Senza dubbio Alex Sandro è una delle pedine dello scacchiere di Massimiliano Allegri che quest'anno ha avuto maggior risalto. Prestazioni di un livello sempre elevato, nessun problema personale fuori dal campo e tanto lavoro. Il prototipo del giocatore ideale, che in estate sarà oggetto delle attenzioni di molti club stranieri. In merito alle voci di mercato ha parlato proprio il difensore bianconero: "Premier o Liga? A me interessa soltanto la Juventus. - ha dichiarato al 'Corriere dello Sport' - Non m'importa altro se non far bene con questa maglia. Qui sono e qui rimango".

L.I.