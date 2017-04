Calciomercato Napoli, Insigne fa felice Sarri ma il rinnovo è lontano

10/04/2017 08:00

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE DE LAURENTIIS / Ottima la prestazione di Lorenzo Insigne all'Olimpico' contro la Lazio. Due reti che consentono al Napoli di guardare alle proprie spalle con maggior sicurezza in vista della volata finale. Nelle ultime gare ci si potrà dunque concentrare sulla Roma e le speranze di raggiungere il secondo posto.

Non soltanto la gara di ieri, Insigne ha saputo mettersi in mostra per l'intera stagione. Ha fatto ben più rispetto ai passati anni, mostrando una continuità invidiabile sia sul fronte delle prestazioni che in fase realizzativa. L'unico neo di quest'annata però resta il mancato rinnovo di contratto. Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', questo non sarebbe neanche così vicino. Le discussioni tra l'entourage del giocatore e De Laurentiis proseguono, con il presidente che avrebbe nettamente rifiutato l'ultima proposta avanzata dagli agenti. Un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione con i diritti d'immagine al 50%.

Il braccio di ferro continua e Insigne non sembra intenzionato a cedere. In campo fa ampiamente il proprio dovere e pretende d'essere trattato da top player anche sul fronte economico. Un accordo che viene cercato ormai da 10 mesi, con Insigne che intanto sottolinea la sua voglia di Napoli, quasi a dire, dovesse andar via, non sarebbe un tradimento.

L.I.