Milan-Palermo, da Donnarumma a Deulofeu: le reazioni social dei rossoneri

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

10/04/2017 08:08

MILAN PALERMO / Grande vittoria per il Milan ieri a San Siro contro il Palermo. Un 4-0 netto e meritato, frutto di una prestazione praticamente perfetta. I ragazzi di Vincenzo Montella hanno messo sotto i siciliani fin dall'inizio e dopo il primo tempo avevano già archiviato la pratica. Un risultato che li proietta al sesto posto, visto che l'Inter ha clamorosamente perso a Crotone e adesso è dietro di due punti. Davanti di due lunghezze c'è l'Atalanta e a tre c'è la Lazio. La corsa Europa League è apertissima a sette giornate dalla fine del campionato. Per i rossoneri sabato c'è uno scontro diretto importante: il derby contro l'Inter a San Siro. Un big match che entrambe le milanesi tengono a vincere e che ci dovrebbe regalare uno spettacolo gradevole sul piano del gioco, delle occasioni e dei gol. C'è, però, una news Milan negativa da San Siro: l'ammonizione con conseguente squalifica di un elemento importante come Mario Pasalic.

Milan-Palermo: l'entusiasmo dei rossoneri sui social network

I giocatori del Milan adesso sono concentrati già sul derby, però ieri pomeriggio, dopo la vittoria sul Palermo, hanno espresso tutta la loro soddisfazione sui social network. E' stato un successo sentito, perché arrivato dopo il deludente pareggio di Pescara. Serviva una reazione per riscattarsi e i rossoneri l'hanno avuta.

Gianluigi Donnarumma su Instagram si limita a un "Grandi ragazzi!". Davide Calabria, molto positivo contro il Palermo, invece scrive: "3 punti importantissimi, la lotta continua...". Mattia De Sciglio, capitano rossonero ieri, segue la linea del suo collega: "3 punti fondamentali per arrivare al derby con una prestazione positiva in casa". E anche Alessio Romagnoli li imita: "3 punti fondamentali per arrivare all'obiettivo". Più profondo il messaggio di Manuel Locatelli: "Da soli possiamo fare così poco, insieme possiamo fare così tanto! Questa la forza di un gruppo vincente!". Grande ritorno per Suso, con gol e assist, e un bel post su Instagram per celebrare la vittoria: "Grandi ragazzi! Che bello tornare dopo un mese così! Che spettacolo San Siro oggi, grazie a tutti i tifosi". Gerard Deulofeu opta per una dedica speciale per la sua bella rete, esibendo una maglia in cui scrive "Ti amo Sara" in riferimento alla figlia che nascerà in queste ore. Lo spagnolo, al centro di diverse voci di calciomercato, sta vivendo un bel momento della sua vita. Mario Pasalic, squalificato per il derby, esulta comunque per gol e vittoria in Milan-Palermo 4-0: "Continuiamo così fino alla fine".

