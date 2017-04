Calciomercato Inter, Zhang arriva in città: dal rinnovo di Medel al fair play finanziario

10/04/2017 07:49

CALCIOMERCATO INTER ZHANG AUSILIO MEDEL / Dura da digerire la sconfitta rifilata all'Inter da un orgoglioso Crotone nella giornata di ieri. Si è espresso duramente a fine gara il direttore sportivo Ausilio, che ha parlato di una prestazione presuntuosa. L'Inter ha visto ormai del tutto sfumare il sogno Champions League e dovrà dare il massimo, sperando in uno stop dei diretti concorrenti, per restare in corsa per l'Europa League.

Il terzo posto era l'obiettivo stagionale ma i tanti cambi in panchina hanno ovviamente abbassato l'asticella. Le prestazioni offerte dal gruppo con Pioli però avevano fatto ben sperare. Arrivare a metà stagione però vuol dire non dover sbagliare nulla, ha ricordato il ds prima della gara di ieri, di conseguenza un periodo di flessione può anche essere perdonato. Ora il derby potrebbe riaprire leggermente la porta europea o chiuderla una volta per tutte, condannando i nerazzurri a una stagione, la prossima, senza Coppe estere.

Per la stracittadina sarà a Milano anche Zhang Jindong, come ribadito da 'La Gazzetta dello Sport', che avrà modo di parlare con Ausilio e magari annunciare il suo rinnovo di contratto. Stesso destino sarà riservato a Medel, che resterà in nerazzurro almeno fino al 2020. Suning continua a lavorare per la crescita dell'Inter, al di là dei risultati sul campo. Gli uomini di Zhang stanno riuscendo ad aumentare i ricavi societari, il che permetterebbe di arrivare al prossimo 30 giugno quasi senza debiti. Una notizia che, se confermata, in estate consentirebbe di non operare sacrifici dolorosi in uscita.

L.I.