LA MOVIOLA DI CM.IT: Manca il giallo a Medel, Fernandes a segno da posizione dubbia

Emiliano Forte

10/04/2017 07:35

MOVIOLA, MEDEL BRUNO FERNANDES / MILANO – Le news serie A tornano protagoniste con il trentunesimo turno del nostro campionato, e soprattutto con la moviola di Calciomercato.it. Segno più per i nostri fischietti che in quasi tutti i campi si sono dimostrati all’altezza della situazione senza incappare in errori grossolani. Rimane in ogni caso qualche episodio da approfondire come il mani di Medel in Crotone-Inter con Guida che correttamente assegna il penalty senza ammonire il difensore nerazzurro. Lascia qualche perplessità la posizione di Bruno Fernandes nell’azione che permette alla Samp di sbloccare il risultato contro la Fiorentina. In Cagliari-Torino va rivista la punizione che porta al rigore concesso da Rocchi per il fallo subito da Borriello.

EMPOLI-PESCARA 1-1, arbitro Tagliavento 6 – Prova positiva per il direttore di gara chiamato a dirigere un match delicato in ottica salvezza. Nessun episodio contestato da segnalare con Tagliavento che fa buon uso dei cartellini mantenendo il controllo delle operazioni con personalità.

ATALANTA-SASSUOLO 1-1, arbitro Rizzoli 6 – Da segnalare ad inizio ripresa un contatto sospetto tra Masiello e Ragusa in area neroverde. Per Rizzoli non c’è nulla ma rivedendo l’azione l’intervento di Ragusa poteva essere punito con un tiro dal dischetto. Unico neo per il fischietto di Bologna in un match diretto con puntualità e precisione.

JUVENTUS-CHIEVO 2-0, arbitro Fabbri 6 – Allo ‘Stadium’ bianconeri e gialloblu hanno dato vita ad un confronto vivace rimasto sempre entro i limiti della correttezza. Senza particolari momenti di tensione, Fabbri non ha avuto difficoltà a tenere il match sotto controllo fino al 90esimo. Giusti i tre gialli estratti nel corso della gara.

SAMPDORIA-FIORENTINA 2-2, arbitro Russo 5,5 – Da rivedere l’azione che porta al vantaggio blucerchiato con Bruno Fernandes che parte da posizione dubbia. Le immagini in effetti danno torto a Russo visto che il gol sembra viziato da un fuorigioco del numero 10 di Giampaolo. Nella ripresa la Sampdoria chiede la massima punizione per una presunta irregolarità di Borja Balero su Linetty ma l’arbitro giustamente non segnala alcuna scorrettezza.

MILAN-PALERMO 4-0, arbitro Di Bello 6 – A San Siro match a senso unico che i padroni di casa indirizzano già dopo 6 minuti quando Di Bello è puntuale nel sanzionare l’intervento di Goldaniga su Deloufeu al limite dell’area. Punizione (che Suso trasforma nel vantaggio rossonero) e giallo per il difensore del Palermo che nel proseguo del match rischia in diverse occasioni di lasciare i suoi in 10. Nel finale il contatto tra il portiere Fulignati e Lapadula lascia qualche dubbio ma per Di Bello non c’è nulla ed il gioco prosegue. Corretti entrambi i cartellini gialli che costano l’espulsione al rosanero Gonzalez.

BOLOGNA-ROMA 0-3, arbitro Damato 6,5 - Chiamata non facile sul fuorigioco di Mattia Destro nel corso del primo tempo; azione nella quale Damato ed il suo assistente si sono dimostrati molto attenti e ben posizionati. Regolari sia il raddoppio di Salah che il definitivo 0-3 firmato da Edin Dzeko.

CAGLIARI-TORINO 2-3, arbitro Rocchi 5,5 – Dopo 19 minuti sono i padroni di casa a sbloccare il risultato grazie ad un penalty guadagnato e trasformato da Borriello; l’attaccante rossoblu subisce l’intervento irregolare di Carlao con Rocchi che non ha dubbi e indica il dischetto. Da rivedere la punizione che porta al contatto Carlao-Borriello con il direttore di gara che vede un fallo di Molinaro su Isla; in questo caso la scorrettezza è molto difficile da cogliere.

CROTONE-INTER 2-1, arbitro Guida 6 - Giusto assegnare il rigore ai padroni di casa nel corso del primo tempo per il mani di Medel; il cileno da terra tiene il braccio largo che impedisce al pallone di passare. Manca in questo caso l’ammonizione per il difensore di Pioli che tra l’altro era diffidato. Da rivedere la manata che colpisce Ansaldi in pieno volto con Guida che non segnala irregolarità.

UDINESE-GENOA 3-0, arbitro Mariani 6 – Prestazione positiva quella di Mariani in un pomeriggio privo di grosse insidie. Corretta l’ammonizione del genoano Burdisso il quale pressato da Zapata appoggia volontariamente il pallone al proprio portiere.

LAZIO-NAPOLI 0-3, arbitro Irrati 6 – In occasione del secondo gol del Napoli i padroni di casa chiedono l’intervento del direttore di gara per un presunto fallo su Immobile da parte di Allan. Rivedendo l’azione non emerge alcuna scorrettezza dunque Irrati ha fatto bene a non interrompere il gioco.