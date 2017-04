Calciomercato, ESCLUSIVO: Barreto è comunitario

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

10/04/2017 00:28

CALCIOMERCATO ESCLUSIVO BARRETO / Più di 100 partite con la maglia del Criciuma a 21 anni: è questo il biglietto da visita di Gustavo Bonatto Barreto, che già da diverse settimane è finito nel mirino di alcune big brasiliane. In passato, il giovane centrocampista era stato visionato attentamente dal Villarreal, ma allora il suo status da extracomunitario aveva impedito al club iberico di compiere l'affondo decisivo. Un ostacolo che adesso non esiste più. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it infatti, in questi mesi il giocatore è entrato in possesso del passaporto italiano e avrà dunque maggiori possibilità di trasferirsi in Europa e, perché no, proprio in Italia dove il suo agente, Cesar Bottega, può vantare ottimi rapporti con gli addetti ai lavori.