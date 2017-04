Napoli, Sarri e i preliminari Champions: "In estate non si può giocare"

dall'inviato Andrea Corti

10/04/2017

NAPOLI SARRI CHAMPIONS / Preliminari? No, grazie. Maurizio Sarri allontana il pensiero dei playoff Champions che potrebbero vedere protagonista il Napoli, attualmente terzo in classifica in Serie A. Al termine della partita contro la Lazio,il tecnico azzurro in conferenza stampa ha risposto così alle domande sui preliminari Champions: "Non vorrei spendere energie per una cosa in programma il 15 agosto. In Italia in estate non si può giocare a calcio. Serve fortuna nel sorteggio".

