Dall'inviato Valerio Cassetta

09/04/2017 23:56

LAZIO NAPOLI CALLEJON - José Maria Callejon è soddisfatto dopo la netta vittoria sul campo della Lazio. L'asso del Napoli ha parlato in zona mista, anche ai microfoni di Calciomercato.it: "Siamo entrati bene in partita. Per vincere è più importante difendere che attaccare, aggi abbiamo fatto bene. Terzo posto chiuso? Ora la testa è al secondo posto, ma sappiamo che è difficile", ha sottolineato lo spagnolo.

G.M.