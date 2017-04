09/04/2017 23:46

LAZIO NAPOLI PAROLO - Brutta sconfitta per la Lazio contro il Napoli. In zona mista, anche ai microfoni di Calciomercato.it, ha parlato Marco Parolo: "Un ko che ci rimette con i piedi per terra. Loro hanno qualità per fare male quando sbagli. Questa partita ci può far crescere se correggeremo gli errori. Può partire un ciclo importante con tanti giovani", le dichiarazioni del centrocampista della Nazionale.

G.M.