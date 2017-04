Serie A, Sarri già assegna lo Scudetto

09/04/2017 23:43

SERIE A SARRI SCUDETTO / Per la seconda volta in pochi giorni, Maurizio Sarri parla della Juventus "che vince da sei anni il campionato", anche se in realtà - finora - gli scudetti vinti sono cinque. Alla 'Domenica Sportiva', il tecnico del Napoli spiega perché ha già 'assegnato' il tricolore ai bianconeri: "Analizzando i numeri e facendo una proiezione, è difficile pensare che la Juventus perda sei punti da un'altra squadra (la Roma, ndr). Ne ha persi 14 in 31 partite, ne dovrebbe perdere 7-8 in sette gare".

B.D.S.