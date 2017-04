09/04/2017 23:34

CALCIOMERCATO NAPOLI SARRI / Scatta l'allarme Sarri in casa Napoli: dopo la vittoria contro la Lazio, il tecnico azzurro ha parlato alla 'Domenica Sportiva' del suo futuro. "L'allenatore è come il pesce: dopo un po' puzza", la frase pronunciata da Sarri e che non può lasciare tranquilli i partenopei.

B.D.S.