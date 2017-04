09/04/2017 23:29

NAPOLI INSIGNE DYBALA SARRI / Il Napoli batte la Lazio, consolida il terzo posto e si coccola Lorenzo Insigne. Per il numero 24 azzurro un'altra doppietta e i complimenti del suo tecnico Maurizio Sarri che a 'Sky' è chiamato in causa sul duello tra Insigne e Dybala, due dei protagonisti del finae settimana: "Mi tengo Insigne, Dybala ieri non l’ho visto, mercoledì ha giocato meglio e poi perché è napoletano".

B.D.S.