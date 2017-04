Lazio-Napoli, da Sarri messaggio a De Laurentiis

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

09/04/2017 23:11

LAZIO NAPOLI SARRI / Dopo la vittoria contro la Lazio, Maurizio Sarri si presenta ai microfoni di 'Premium Sport' e commenta la gara, soffermandosi sulle news Napoli: "La partita di coppa Italia ha dato benzina perché in quattro giorni abbiamo pareggiato e vinto con la Juventus. Poi gli episodi dell'andata non abbiamo passato il turno. Nel girone di ritorno abbiamo fatto gli stessi punti della Juventus. Ero convinto che i ragazzi stasera facevano una buona partita, le uniche perplessità erano a livello fisico ma la squadra ha risposto benissimo. Il calo dopo il 2-0 non è dovuto al livello fisico: come succede a volte, quando sembriamo padroni della situazione abbiamo dei cali di tensione".

SECONDO POSTO - "Le somme le tireremo a fine anno. Stasera era un traguardo importante. Cerchiamo di fare più punti possibili da qui alla fine, poi vedremo dove saremo".

HAMSIK - "Marek è un ragazzo talmente semplice e buono, questo a volte lo ha anche limitato. E' un campione assoluto, non ne possiamo fare a meno, infatti è sempre in campo e per questo cerchiamo di farlo rifiatare negli ultimi 15 minuti. Per noi è difficile rinunciare a lui dall'inizio".

TRIDENTE PICCOLO - Sarri nel parlare del tridente di piccoli, manda un messaggio di calciomercato a De Laurentiis: "Spero che questi tre ragazzi rimangano con noi e conto di recuperare gli altri in maniera totale. Milik non lo abbiamo potuto utilizzare per lunghi periodo ma quando tornerà in piena condizione fisica farà bene. Pavoletti non ha ancora reso per quello che può perché aveva la necessità di giocare tanto. Nel reparto avanzato siamo messi bene e questa sera sono contento di come sono entrati i ragazzi giovani. Va dato atto a chi è entrato, tutti giovani, che stanno crescendo".

TACCUINO - "Cosa scrivo? Prendo appunti che sveltiscono il lavoro che dobbiamo fare domani".

MIGLIORARE - "Ci sono squadre che hanno qualcosa in più di noi sotto certi punti di vista e sono loro a dover andare a vincere. Abbiamo fatto un percorso sapendo di non essere una delle potenze economiche del campionato. Abbiamo buttato dentro tanti giovani, sperando di poter andare avanti per tanto tempo con questo gruppo. Poi se vogliamo fare l'ultimo salto in avanti, dobbiamo subire qualche gol in meno".

ANCORA SUL TRIDENTE - Sarri alla 'Domenica Sportiva' torna a parlare del futuro di Insigne, Mertens e Callejon: "Non penso, poi se vengono fuori squadre di un certo tipo è difficile trattenere i giocatori. Vedo tre ragazzi inseriti in questo progetto e consapevoli che questo modo di giocare li fa rendere al massimo e li esalta. Fosse uno dei tre ci penserei più volte prima di andare". Sempre in tema mercato, Sarri su Insigne dice: "E' un talento straordinario, uno dei più vivi e brillanti del nostro calcio. Mi piacerebbe moltissimo che un ragazzo napoletano diventare una bandiera del Napoli. Il calcio è fatto anche di sentimenti (sul rinnovo, ndr)".

CONFERENZA SARRI - In conferenza stampa il tecnico del Napoli ha spiegato: "In questo momennto l'obiettivo vittoria per noi non è normale: se succede è un evento. Preliminari Champions? Non vorrei spendere energie per una cosa in programma il 15 agosto. In Italia in estate non si può giocare a calcio. Serve fortuna nel sorteggio. Juventus? C'era il rischio che il campionato finisse a ottobre: hanno comprato i migliori calciatori di Napoli e Roma".