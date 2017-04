Udinese-Genoa, De Paul-Rubinho: arriva la decisione!

09/04/2017 23:20

UDINESE GENOA DE PAUL RUBINHO - Grossolano errore di Rubinho nel tonfo del Genoa in casa dell'Udinese. Il 'goffo' intervento del portiere dei 'Grifoni' ha permesso ai friulani di andare sul 3-0 ad inizio ripresa e chiudere così la contesa. Il gol però non è stato omologato come autorete di Rubinho, ma la Lega Serie A lo ha assegnato a De Paul, che direttamente da corner ha siglato così la sua doppietta personale. Sarà contento l'argentino e con lui tutti i suoi fantallenatori…



G.M.