Punto Primavera, risultati e classifiche 23a giornata: Juve in Final 8 con la 'Manita'

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

10/04/2017 09:10

CAMPIONATO PRIMAVERA / Si è disputata nel weekend la ventitreesima giornata del Campionato Primavera 2016/2017. Rivivete ora assieme a Calciomercato.it le emozioni del weekend:

Campionato Primavera, risultati e classifiche 23a giornata

GIRONE A - La Lazio capolista continua a vincere (3-0 al Latina) e mette una seria ipoteca sulla qualificazione diretta alla Fase Finale, complici i passi falsi di Fiorentina (2-2 a Vicenza) e Sampdoria (pareggio casalingo 1-1 contro lo Spezia). Tiene il passo il Verona, secondo grazie al successo a Perugia (0-2), mentre il Milan agguanta Viola e Blucerchiati battendo il Napoli per due reti a una.

GIRONE B - La 'Manita' rifilata dalla Juventus al Carpi (5-0) porta i bianconeri di Fabio Grosso direttamente alla Final Eight. Alle spalle della capolista, vincono Chievo (1-0 al Pescara), Sassuolo (2-4 a Bari) e Torino (1-3 a Benevento) mentre l'Empoli perde contro il Cittadella (1-0) e rischia grosso in vista dei playoff.

GIRONE C - Il passo falso casalingo dell'Inter contro l'Atalanta (1-3, tripletta di Capone) rimanda il discorso qualificazione diretta alla Fase Finale per i nerazzurri di Vecchi. La Roma non ne approfitta: solo un gol di Tumminello al 91' evita il ko in casa contro il Genoa (risultato finale 3-3). I giallorossi, raggiunti in classifica dalla Virtus Entella (3-2 alla Ternana), vedono allontanarsi (definitivamente?) la possibilità d'accesso diretto alla Final 8.

GIRONE A

PERUGIA-VERONA 0-2

NAPOLI-MILAN 1-2

SAMPDORIA-SPEZIA 1-1

VICENZA-FIORENTINA 2-2

BRESCIA-TRAPANI 2-3

CESENA-SPAL 0-2

LAZIO-LATINA 3-0

CLASSIFICA: Lazio 52; Verona 47; Fiorentina, Milan, Sampdoria 46; Spal 42; Napoli 38; Vicenza 27; Cesena 26; Latina 25; Perugia 20; Spezia, Trapani 14; Brescia 9.

GIRONE B

CITTADELLA-EMPOLI 1-0

UDINESE-AVELLINO 3-0

BARI-SASSUOLO 2-4

BENEVENTO-TORINO 1-3

CHIEVO-PESCARA 1-0

PRO VERCELLI-ASCOLI 1-2

JUVENTUS-CARPI 5-0

CLASSIFICA: Juventus 55; Chievo 50; Sassuolo*, Torino 45; Empoli 43; Udinese 35; Bari 27; Pescara 26; Carpi 24; Benevento 22; Ascoli, Cittadella* 23; Pro Vercelli 20; Avellino 12.

*una partita in meno

GIRONE C

NOVARA-CROTONE 0-3

PISA-FROSINONE 1-0

CAGLIARI-BOLOGNA 1-4

INTER-ATALANTA 1-3

SALERNITANA-PALERMO 1-2

ROMA-GENOA 3-3

VIRTUS ENTELLA-TERNANA 3-2

CLASSIFICA: Inter 56; Atalanta 54; Roma, Virtus Entella 49; Genoa 44; Bologna 41; Palermo 34; Novara 33; Crotone 28; Cagliari 23; Ternana 18; Frosinone 14; Pisa 13; Salernitana 6.