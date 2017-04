Calciomercato Juventus, occhi e 'spie' su Bonucci

09/04/2017 22:16

CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI - Le big inglesi non mollano la presa su Leonardo Bonucci. Il palcoscenico della Champions League e la super sfida contro il Barcellona potrebbero essere l'occasione per Chelsea e Manchester City per 'spiare' nuovamente dal vivo l'alfiere della difesa della Juventus. Guardiola, in particolare, conserverebbe sempre il nome del Nazionale azzurro in cima alla lista della spesa per la prossima stagione e sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra intorno ai 60 milioni di euro, oltre ad un ricchissimo contratto pluriennale per il calciatore.

G.M.