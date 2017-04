Calciomercato Inter, Crotone allontana Pioli: da Conte a Simeone, i possibili sostituti

09/04/2017 21:34

CALCIOMERCATO INTER PIOLI SOSTITUTI / Il Crotone dopo la Sampdoria: l'Inter di Pioli si è fermata di schianto e ora con la Champions compromessa e l'Europa League più difficile, per il tecnico nerazzurro la conferma appare sempre più lontana. Nel calciomercato Inter le quotazioni di Pioli ancora sulla panchina della squadra lombarda anche nel 2017/2018 sono in deciso ribasso e non mancano certo i possibili sostituti.

In cima ai desideri di Suning ci sarebbe Antonio Conte per il quale il gruppo cinese sarebbe pronto a fare anche uno sforzo economico. L'ex Juventus però sembra un sogno destinato a restare tale. Conte vuole restare al Chelsea e giocarsi la Champions con il club inglese. Abramovich da parte sua è pronto a soddisfare le condizioni poste dal manager per la sua permanenza in Premier: budget da 200 milioni, rinnovo dello staff tecnico e pieni poteri sul mercato.

Per la panchina nerazzurra si fa da tempo il nome di Diego Simeone che è accostato all'Inter in ogni sessione di calciomercato. Da vedere se il 'Cholo' deciderà di porre fine alla sua avventura all'Atletico Madrid e accettare un progetto che almeno per un anno lo allontanerà dalla Champions.

Calciomercato Inter, anche Spalletti e Allegri per il dopo Pioli

E' in corsa per un posto nella principale competizione europea la Roma guidata da Spalletti: il tecnico toscano fa parte della lista dei possibili successori di Pioli. Il suo tempo alla Roma sembra essere finito ("se non vinco, vado via" il suo ritornello) e il progetto cinese potrebbe allettarlo. Da un toscano all'altro: l'Inter potrebbe anche provare ad approfittare di una - al momento difficile - separazione tra Allegri e la Juventus. Ipotesi remota come quella di una conferma di Pioli in nerazzurro.

B.D.S.