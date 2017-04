Bayern Monaco-Real Madrid, Ancelotti trema: un big a rischio

09/04/2017 21:20

BAYERN MONACO REAL MADRID HUMMELS - Fulmine a ciel sereno in casa Bayern Monaco. Carlo Ancelotti rischia infatti di dover fare a meno di Mats Hummels per il primo round dei quarti di Champions League in programma mercoledì contro il Real Madrid: il difensore della Nazionale tedesca ha accusato un fastidio alla caviglia all'indomani del 4-1 al Borussia Dortmund e la sua presenza al cospetto dei 'Blancos' sarebbe in dubbio. Nelle prossime ore, dopo nuovi controlli strumentali, arriveranno maggiori dettagli sull'infortunio accusato da Hummels.



G.M.