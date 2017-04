Italia, Ventura all''Olimpico' per Lazio-Napoli: in quattro sotto osservazione

09/04/2017 20:30

NAPOLI LAZIO VENTURA - C'è anche il Ct dell'Italia Giampiero Ventura sulle tribune dell''Olimpico' per assistere al posticipo tra Lazio e Napoli. Il selezionatore azzurro, dopo aver reso nota la lista per il raduno degli emergenti a Coverciano, ha raggiunto lo stadio capitolino dove seguirà in primis i 'big' nel giro della Nazionale come Parolo, Immobile e Insigne. Un altro degli osservati speciali potrebbe essere anche l'italo-brasiliano Jorginho.

G.M.