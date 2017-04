Calciomercato Napoli, Milik a un passo dalla Lazio: il retroscena

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

09/04/2017 20:55

LAZIO NAPOLI MILIK IMMOBILE / Quella contro la Lazio di Inzaghi sarà una gara dai molti significati. Sarri torna a preferire Mertens dal primo minuto, con Milik che fa ritorno in panchina, come domenica sera contro la Juventus in campionato. Buoni 45 minuti con i bianconeri in Coppa Italia, mercoledì sera, senza però trovare la via del gol, che manca ormai da mesi.

Il Napoli aveva puntato su di lui nell'ultima sessione di calciomercato, così da sostituire al meglio il partente Gonzalo Higuain. Il feeling con Mertens lasciava ben sperare, con l'ex Ajax che aveva iniziato a segnare con continuità. L'infortunio ha però ovviamente cambiato tutto, con il belga rimasto il solo a dare un certo peso al reparto offensivo azzurro.

Oggi sarà lui a fronteggiare Ciro Immobile, accostato ai partenopei nell'ultimo calciomerrcato Napoli. Il suo procuratore ha di recente confermato come nessuna reale trattativa sia mai stata imbastita. Tutt'altro discorso invece per Milik che avrebbe potuto giocare questa sfida proprio con la maglia biancoceleste. Lotito e Tare infatti, sempre a caccia di talenti, lo avevano messo nel mirino anni fa.

Calciomercato Napoli, sliding doors per Milik e Immobile

La vita dei calciatori azzurri a Napoli non è di certo delle più facili. Il procuratore di Immobile lo ha ribadito, sottolineando come in azzurro giochi un solo partenopeo di nascita, Insigne.

La pressione della gente tende a concentrarsi maggiormente su coloro che sente più vicini. Immobile però in estate aveva espresso la propria voglia di Napoli e, in generale, di tornare a casa.

Vederlo al fianco di Insigne sarebbe stato suggestivo, soprattutto ricordando quanto di buono fatto al Pescara dai due pupilli di Zeman. Se Ciro avesse potuto giocare questa gara con la maglia del Napoli, Milik avrebbe potuto fare altrettanto con quella della Lazio, come riportato da 'Cronache di Napoli'. Nell'ormai lontano 2013 infatti Lotito lo aveva messo nel mirino, quando il giovane polacco ancora militava tra le fila del Gornik Zabrze. Un agente Fifa lo offrì al presidente biancoceleste, che avrebbe potuto pagare il suo cartellino soltanto 500mila euro. Un affare sfuggito al patron laziale, con il Napoli che, anni dopo, lo ha fortemente voluto, pagandolo 34.5 milioni di euro in più.