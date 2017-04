PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-NAPOLI: doppio Insigne, Bastos in difficoltà

Marco Di Nardo

09/04/2017 22:40

PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO NAPOLI PROMOSSI E BOCCIATI /Alla Lazio non basta un veloce ed inspirato Keita contro un cinico Insigne. Pessime le prestazioni di Bastos e Mertens.

LAZIO

Strakosha 5,5 – In ritardo in uscita bassa sul gol di Callejon. Indecisione - complice anche l'errore di Bastos - nella prima rete di Insigne.

Bastos 4,5 – Sbaglia i tempi di chiusura su Hamsik, in occasione del gol di Callejon. Sul primo gol di Insigne, sbaglia la posizione consentendo all’attaccante azzurro di segnare indisturbato. Dal 52' Hoedt 6 – Buona gara dell'olandese che riesce a chiudere senza problemi Mertens.

Wallace 5,5 – Da un suo disimpegno sbagliato, arriva il primo gol del Napoli. Leggermente meglio nel secondo tempo.

Radu 5,5 – Sbaglia nel farsi attaccare alle spalle da Callejon in occasione del gol del Napoli. Impreciso nelle chiusure.

Basta 6 - L'ex Udinese riesce a fare bene entrambe le fasi di gioco. Dal 59' Patric 6 – Così come Basta, anche Petric riesce a fare bene sia in attacco che in difesa.

Murgia 6 - Funge da muro davanti alla difesa. Prova a nel verticalizzare subito per le due punte. Dal 52' Keita 6,5 - Con la sua entrata in campo, la Lazio riesce finalmente a velocizzare e a rendere imprevedibile la manovra, facendo così soffrire la difesa del Napoli.

Parolo 5,5 – Cerca di esser utile in entrambe le fasi di gioco, ma non sempre gli riesce.

Lukaku 6 - Così come Basta, anche il belga ricerca molto l'ampiezza per poi colpire gli azzurri negli spazi liberi lasciati da Hysaj.

Milinkovic-Savic 6,5 – Approfitta degli spazi liberi lasciati da Immobile per attaccare la profondità.

Felipe Anderson 6 – Arretra molto la sua posizione quando è il Napoli a costruire o per far ripartire velocemente la Lazio.

Immobile 5,5 – Prova spesso ad allargarsi, per consentire a Milinkovic-Savic di attaccare centralmente. Poco pericoloso sotto porta.

All. Inzaghi 6 – Rispetto alla gara con la Roma, la sua Lazio diventa molto vulnerabile in difesa e poco veloce nelle ripartenze. Parziale attenuante le tante assenze in formazione.

NAPOLI

Reina 6,5 – Buone le due parate su Felipe Anderson e Milinkovic-Savic. Utili le sue uscite alte ed i disimpegni con i piedi.

Hysaj 6 – Accompagna poco l'azione offensiva per via della velocità di Lukaku che è sempre pronto a partire in contropiede.

Albiol 6– Bene nelle chiusure, cerca di arginare come può Immobile. Soffre la velocità di Keita, sbagliando qualche uno contro uno di troppo.

Koulibaly 6,5 – Entra duro quando serve sull'avversario di turno. Veloce in fase di costruzione e bene nel gioco aereo.

Strinic 6 – Rispetto a Ghoulam, il croato spinge meno sulla sinistra ma da una buona copertura difensiva.

Allan 6,5 – Tanta corsa e tanti palloni recuperati. Buone le verticalizzazioni veloci per le punte. Ottimo il suo assist che consente ad Insigne di raddoppiare.

Jorginho 6,5 – Giocando ad uno o due tocchi, è in pieno controllo della gestione della palla, scegliendo lui quando alzare o abbassare i ritmi di gioco.

Hamsik 7 – Da un suo assist arriva il gol di Callejon. Giocando sempre tra le linee, riesce ad eludere le marcature della Lazio ed a verticalizzare per le punte. Dal 79' Rog – s.v.

Callejón 7 – Da un assist di Hamsik, segna il suo nono gol in Serie A in questa stagione. I suoi tagli, mettono in difficoltà la difesa della Lazio. Bravo nel ripiegare in difesa quando serve. Dal 74' Zielinski 6,5 – Aiuta come può Hysaj per fermare il duo Lukaku-Keita. Da un suo passaggio, arriva il terzo gol del Napoli.

Mertens 5,5 – I suoi continui contro movimenti lungo-corto, tengono in apprensione la difesa della Lazio. Peccato non sia spesso preciso nel controllo della palla. Cala vistosamente nel secondo tempo. Dall'82' Milik – s.v.

Insigne 7,5 – Punta ad accentrarsi molto per lasciare maggior spazio sulla sinistra a Strinic. Cresce molto nel secondo tempo, aiutando anche Strinic in fase di non possesso palla. Grazie ad un'altra doppietta messa a segno, arriva a quota 14 gol in Serie A in questa stagione.

All. Sarri 6,5 – Il suo Napoli incanta nel primo tempo e riesce a tenere botta nel secondo tempo, riuscendo così a conquistare una vittoria preziosa. Il terzo posto è blindato, ora si può provare ad inseguire la Roma.

Arbitro: Irrati 6 – Discreta prestazione dell'arbitro della sezione di Pistoia che predilige il dialogo nel primo tempo e il sanzionare con l'ammonizione i falli più cattivi, per tener sotto controllo la gara.

TABELLINO

LAZIO-NAPOLI 0-3

Lazio (3-4-2-1): Strakosha, Bastos (52' Hoedt), Wallace, Radu, Basta (59' Patric), Murgia (52' Keita), Parolo, Lukaku, Milinkovic-Savic, Felipe Anderson, Immobile. A disposizione: Vargic, Cardoselli, Biglia, Lombardi, Crecco, Adamonis, Tounkara, Luis Alberto, Djordjevic. All. Inzaghi

Napoli (4-3-3): Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic, Allan, Jorginho, Hamsik (79' Rog), Callejón (74' Zielinski), Mertens (82' Milik), Insigne. A disposizione: Rafael, Sepe, Maksimovic, Maggio, Chiriches, Ghoulam, Diawara, Leandrinho, Pavoletti. All. Sarri

MARCATORI: 25' Callejon (N), 51' – 92' Insigne (N)

ARBITRO: Irrati Massimiliano (Sez. di Pistoia)

AMMONITI: 20' Bastos (L), 54' Milinkovic-Savic (L), 74' Allan (N), 85' Zielinski (N), 86' Hysak (N), 89' Patric (N)

ESPULSI: -