Lazio-Napoli, Crecco: "Non bisogna distrarsi. Attenzione ai loro attaccanti"

09/04/2017 20:15

LAZIO NAPOLI CRECCO / Prima del calcio d'inizio di Lazio-Napoli ha parlato Luca Crecco. Il giovane centrocampista dei biancocelesti ha presentato così il match dell''Olimpico': "Veniamo da una gara dura e sentita con la Roma - ammette il calciatore ai microfoni di 'Premium Sport' - Non è facile giocare con il Napoli dopo una vittoria del genere, ma vogliamo vincere per continuare a sperare nel terzo posto. Pericoli maggiori? I loro attaccanti sono molto veloci e bravi tecnicamente, non bisogna distrarsi".

M.S.